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Общество25 октября 2022 19:50

Прокуратура проводит проверку после публикации видео пытающегося выпрыгнуть из окна школы ребенка

Школьник хотел выпрыгнуть из окна потому, что охранник не пустил его домой
Мария ПАВЛОВА
Школьник едва не выпрыгнул из окна из-за отказа охранника отпустить его домой.

Школьник едва не выпрыгнул из окна из-за отказа охранника отпустить его домой.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Прокурорская проверка началась после того, как в сети появился снятый в школе городского округа Красногорск ролик с пытающимся выпрыгнуть из окна ребенком. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Московской области.

По предварительной информации, инцидент произошел во вторник 25 октября около двух часов дня. Известно, что школьник, получив плохую оценку, расстроился и решил уйти домой, но охранник не выпустил его из здания школы.

Ребенок решил выпрыгнуть из окна второго этажа. Когда мальчик уже перелез через подоконник и повис на руках на уровне второго этажа, он испугался и не стал прыгать. Учителя помогли ему забраться обратно в здание. Ребенок не пострадал, уточнили в прокуратуре.

«Красногорская городская прокуратура в ходе проверки установит обстоятельства произошедшего и даст оценку соблюдению законодательства об образовании, а также о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», - сказано в сообщении ведомства.

Ранее в Нижнем Тагиле 12-летний мальчик на спор выпрыгнул из окна школы.