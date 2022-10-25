Прокуратура проводит проверку после публикации видео пытающегося выпрыгнуть из окна школы ребенка

Школьник едва не выпрыгнул из окна из-за отказа охранника отпустить его домой. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Прокурорская проверка началась после того, как в сети появился снятый в школе городского округа Красногорск ролик с пытающимся выпрыгнуть из окна ребенком. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Московской области.

По предварительной информации, инцидент произошел во вторник 25 октября около двух часов дня. Известно, что школьник, получив плохую оценку, расстроился и решил уйти домой, но охранник не выпустил его из здания школы.

Ребенок решил выпрыгнуть из окна второго этажа. Когда мальчик уже перелез через подоконник и повис на руках на уровне второго этажа, он испугался и не стал прыгать. Учителя помогли ему забраться обратно в здание. Ребенок не пострадал, уточнили в прокуратуре.

«Красногорская городская прокуратура в ходе проверки установит обстоятельства произошедшего и даст оценку соблюдению законодательства об образовании, а также о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», - сказано в сообщении ведомства.

Ранее в Нижнем Тагиле 12-летний мальчик на спор выпрыгнул из окна школы.