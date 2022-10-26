Видовые пространства и магистрали Москвы украсят более 5 тысяч крупномеров

Фото: Комплекс городского хозяйства г. Москвы

Этой осенью на видовых пространствах и магистралях города появятся более 5 тысячи крупномерных деревьев. Как сообщил заместитель мэра Москвы Петр Бирюков, в разных районах столицы продолжается озеленение основных автотрасс.

«Крупномеры появятся на Каширском, Волоколамском, Щелковском и Аминьевском шоссе, Ленинском проспекте, улицах Беломорская, 800-летия Москвы, Наметкина, Обручева, Лобачевского, Олонецкая и Березовая аллея», - отметил заммэра.

По его словам, растения создают в городе комфортную среду, делают воздух чище, а также служат защитой от уличного шума и дорожной пыли. При этом специалисты Комплекса городского хозяйства выбирают для высадки деревья, способные без проблем приживаться в мегаполисе. Вдобавок их отличает густая листва, ветро- и морозоустойчивость.

«Такими свойствами обладают липы, декоративные яблони, рябины и клены, - уточнил Бирюков. - Для высадки подобрали взрослые деревья возрастом от 15 до 35 лет».

Для них готовят посадочные ямы с плодородным грунтом и дренажным слоем, защищающим корни от гниения и обеспечивающим необходимую вентиляцию.