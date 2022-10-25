Читатели Daily Express раскритиковали нового премьера Сунака за слова о влиянии Путина на экономику Великобритании

Британцы раскритиковали своего нового премьера за попытку свалить на Путина вину в экономическом кризисе в Соединенном Королевстве. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Британцы раскритиковали своего нового премьера за попытку возложить ответственность за экономические трудности Великобритании на президента России Владимира Путина. В таком ключе высказались читатели Daily Express в комментариях к первой речи Сунака на посту премьер-министра.

Риши Сунак заявил, что энергетические рынки Великобритании дестабилизированы из-за конфликта на Украине. Читателей издания возмутила попытку нового премьера «прикрыться Путиным».

«У него поразительно короткая память раз он уже забыл, что это он и виновен в наших бедах», — написал один из комментаторов, в то время как другой выразил сомнение в том, что Сунак продержится на посту премьер-министра дольше, чем его предшественница Лиз Трасс.

Ранее сообщалось, что во вторник 25 октября король Великобритании Карл III назначил бывшего министра финансов страны Риши Сунака новым премьер-министром Соединенного Королевства.

Кто такой Риши Сунак, который возглавил страну после ухода Лиз Трасс, читайте здесь на KP.RU.