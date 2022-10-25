В Санкт-Петербурге горит склад на площади 6 тысяч кв. метров Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Санкт-Петербурге поздним вечером 25 октября загорелся склад в Колпинском районе. Предварительно, в результате ЧП никто не пострадал. Сейчас на месте работают пожарные расчеты.

- В Санкт-Петербурге в Колпинском районе произошел пожар на складе, площадь возгорания - 6 тыс. кв. метров. Согласно предварительной информации, пострадавших нет. К ликвидации пожара привлечены 15 единиц спецтехники и 63 человека личного состава, - говорится в сообщении телеграм-канала МЧС России

Также в ведомстве уточнили, что для тушения огня Задействован пожарный поезд.

Накануне сообщалось, что шестикомнатная коммунальная квартира загорелась в Василеостровском районе Петербурга. Как уточнили в пресс-службе ГУ МЧС России по Петербургу, горела квартира по адресу переулок Каховского, 10. На место происшествия выезжали две пожарные машины. Огонь тушили сразу десять спасателей МЧС.