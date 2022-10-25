Украинское СМИ сообщило о взрывах в Днепропетровске Фото: REUTERS

В Днепропетровске раздаются звуки взрывов, сообщает в своем Telegram-канале украинское интернет-здание "Страна.ua".

- Сообщают о взрывах в Днепре, - сказано в посте.

Также украинские журналисты отмечают, что в Сети очевидцы публикуют фото и видео пожара на окраине города. Кроме того, в трех украинских регионах объявлена воздушная тревога. Речь идет о Днепропетровской, Харьковской и Николаевской областях Украины.

25 октября воздушная тревога вновь была объявлена в Киеве. Об этом сообщили местные власти. Также завыли сирены и в Киевской области. Власти рекомендовали населению не покидать укрытия.

До этого, 19 октября, воздушная тревога объявлена в нескользких регионах Украины, в том числе в Кировоградской, Днепропетровской, Полтавской и Харьковской областях.

Неделей ранее украинские СМИ сообщали, что воздушная тревога звучала по всей Украине, в том числе и в Киеве.