В Госдуму внесли проект о запрете частичной мобилизации для не служивших россиян Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Депутат фракции КПРФ Михаил Матвеев внес в Государственную думу РФ проект закона, который предусматривает возможность освобождения гражданина от призыва по частичной мобилизации, не проходивших военную службу. Соответствующий документ опубликован 25 октября в думской электронной базе.

- Призыву на военную службу по частичной мобилизации не подлежат граждане, не проходившие военную службу, - сказано в тексте.

Также депутат внес в Госдуму второй законопроект, предлагающий освободить от службы по частичной мобилизации граждан, имеющих ученую степень доктора наук или кандидата наук.

Напомним, 21 сентября президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к россиянам. Главной темой выступления главы государства стала ситуация на Украине и связанная с этим частичная мобилизация граждан. Призыву на военную службу будут подлежать только граждане, которые в настоящий момент состоят в запасе.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил о проведении специальной военной операции в Донбассе. По его словам, такой реакции от РФ требуют обстоятельства. Российский лидер также добавил, что у российской стороны нет в планах действий по оккупации украинской территории. Он заверил, что Москва стремиться к демилитаризации.