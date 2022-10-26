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Политика25 октября 2022 21:56

Власти Армении запретили главреду RT Симоньян въезд в страну

Также въезд запрещен Константину Затулину
София ГОНЧАРОВА
Власти Армении запретили главреду RT Симоньян въезд в страну

Власти Армении запретили главреду RT Симоньян въезд в страну

Фото: Дмитрий СТЕШИН

Власти Армении запретили главному редактору телеканала RT Маргарите Симоньян въезд в страну. Об этом она сообщила в своем Telegram-канале.

- Константину Затулину, много лет яростно поддерживающему Армению, нынешний начальник Армении запретил въезд в Армению. Мне, кстати, тоже, - написала она в своем посте.

До этого сообщалось, что 25 октября 2022 года парламент Армении сообщил, что приезд в страну заместителя комитета Государственной думы РФ по делам СНГ Константина Затулина будут считать нежелательным. Такую позицию в Ереване объяснили тем, что это связано с высказываниями Затулина по поводу Армении.

Пару лет назад первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ прокомментировал KP.RU обострение ситуации в Закавказье. В беседе с военкором Александром Коцем он заявил, что "Россия защитит армян в случае войны, но не будет бросаться на каждый финский нож с криком "За Родину!"".