Власти Армении запретили главреду RT Симоньян въезд в страну Фото: Дмитрий СТЕШИН

Власти Армении запретили главному редактору телеканала RT Маргарите Симоньян въезд в страну. Об этом она сообщила в своем Telegram-канале.

- Константину Затулину, много лет яростно поддерживающему Армению, нынешний начальник Армении запретил въезд в Армению. Мне, кстати, тоже, - написала она в своем посте.

До этого сообщалось, что 25 октября 2022 года парламент Армении сообщил, что приезд в страну заместителя комитета Государственной думы РФ по делам СНГ Константина Затулина будут считать нежелательным. Такую позицию в Ереване объяснили тем, что это связано с высказываниями Затулина по поводу Армении.

Пару лет назад первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ прокомментировал KP.RU обострение ситуации в Закавказье. В беседе с военкором Александром Коцем он заявил, что "Россия защитит армян в случае войны, но не будет бросаться на каждый финский нож с криком "За Родину!"".