"Аэрофлот" приостановит онлайн-регистрацию на рейсы 26 октября Фото: Иван ВИСЛОВ

С 26 октября 2022 года авиакомпания "Аэрофлот" временно приостанавливает онлайн-регистрацию на рейсы в связи. Это связано с проведением технических работ, сообщает авиакомпания.

- В связи с проведением технических работ с 02:00 мск 26 октября приостанавливается онлайн-регистрация на рейсы "Аэрофлота" (а также рейсы под кодом SU с номерами 5400-5799 и 5950-6999 авиакомпаний "Аврора" и "Россия"). Регистрация на рейс по-прежнему доступна без ограничений в аэропорту вылета, - отмечается в публикации в телеграм-канале компании.

Также отмечается, что на некоторое время будет остановлена продажа субсидированных перевозок на сайте и в мобильном приложении "Аэрофлота".

Накануне сообщалось, что крупнейшая авиакомпания России "Аэрофлот" планирует заключить контракты на 323 отечественных самолета, при этом две трети из них придется на МС-21. А до этого в "Аэрофлот" рассказывали о планах возобновить полеты в Крым.