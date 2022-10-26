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В мире26 октября 2022 0:34

США передали Украине два первых зенитных ракетных комплекса NASAMS

Сейчас на Украине идет их развертывание, уточнил Хейес
София ГОНЧАРОВА
США передали Украине два первых зенитных ракетных комплекса NASAMS

США передали Украине два первых зенитных ракетных комплекса NASAMS

Фото: REUTERS

Соединенные Штаты передали Украине два первых зенитных ракетных комплекса (ЗРК) NASAMS. Об этом в интервью телекомпании CNBC заявил гендиректор производителя NASAMS, американской компании Raytheon Technologies, Грег Хейес.

- Мы только что поставили два комплекса NASAMS, - заявил он. - Мы передали два (комплекса) американскому правительству несколько недель назад. Сейчас на Украине идет их развертывание.

Недавно координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Белого дома Джон Кирби сообщал, что США намерены поставить Украине два зенитных ракетных комплекса NASAMS в самом ближайшем будущем.

До этого украинский лидер Владимир Зеленский говорил, что Киев получил от США комплексы NASAMS.

С 24 февраля российские военные проводят на Украине спецоперацию по денацификации и демилитаризации страны. Сайт KP.RU в онлайн-режиме публикует последние новости о военной спецоперации России на Украине на 26 октября 2022 года.