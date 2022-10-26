США передали Украине два первых зенитных ракетных комплекса NASAMS Фото: REUTERS

Соединенные Штаты передали Украине два первых зенитных ракетных комплекса (ЗРК) NASAMS. Об этом в интервью телекомпании CNBC заявил гендиректор производителя NASAMS, американской компании Raytheon Technologies, Грег Хейес.

- Мы только что поставили два комплекса NASAMS, - заявил он. - Мы передали два (комплекса) американскому правительству несколько недель назад. Сейчас на Украине идет их развертывание.

Недавно координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Белого дома Джон Кирби сообщал, что США намерены поставить Украине два зенитных ракетных комплекса NASAMS в самом ближайшем будущем.

До этого украинский лидер Владимир Зеленский говорил, что Киев получил от США комплексы NASAMS.

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