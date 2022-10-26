NR: Зеленский рискует лишиться поддержки Запада из-за претензий к Израилю Фото: REUTERS

Украинский лидер Владимир Зеленский своими действиями рискует лишиться поддержки со стороны Запада после того, как раскритиковал Израиль за недостаточную помощь Незалежной. Об этом в статье для National Review пишет обозреватель Бобби Миллер.

- Зеленский себе вовсе не помогает, выдвигая подобные преувеличенные обвинения. Наоборот, это вызывает среди союзников сомнение относительно дальнейшего увеличения помощи Киеву, - отмечает эксперт.

В публикации автор также акцентирует внимание на том, что президент Зеленский и его правительство растрачивают доверие, когда "погружаются в мутные воды внутренней политики других стран".

Напомним, 24 октября Владимир Зеленский публично высказал обиду на Израиль по поводу того, что страна не помогает Киеву защищать воздушное пространство. Он также подчеркнул, что Украина хотела бы получить помощь от Израиля. Незадолго до этого заявления глава Минобороны Израиля Ганц снова отказал главе украинского военного ведомства в поставках вооружений, объяснив, что Израиль не готов поставлять Украине оружие из-за оперативных ограничений.