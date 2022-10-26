В Китае предупредили ЕС о настоящем испытании с началом отопительного сезона Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Странам Европейского союза стоит готовиться к настоящему испытанию, которое следует ожидать с началом отопительного сезона. Об этом пишет обозреватель китайской газеты "Хуаньцю Шибао" Чжэн Тао.

- Экономические перспективы еврозоны становятся все мрачнее, но настоящим испытанием станет отопительный сезон, который начнется после октября. ... промышленность и население столкнутся с большими проблемами в области потребления газа и электроэнергии, - предупреждает эксперт.

Также по мнению китайского обозревателя, "пляска под дудку Америки" не соответствует национальным интересам европейских стран, а введение санкций против России обернулось против ЕС. В результате энергокризис вызвал в странах Европы сокращение производства и спровоцировал рост инфляции.

Ранее сообщалось, что в Германии каждый второй житель боится замерзнуть зимой. Таковы результаты опроса, проведенного INSA. Граждан ФРГ пугает, что из-за сокращения поставок российского газа и инфляции в Евросоюзе они не смогут обогреть свои жилища в холодный сезон.