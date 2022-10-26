Что произошло в ночь на 26 октября Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Киев увидел в письме конгрессменов президенту Соединенных Штатов Джо Байдену с призывом к дипломатии с Россией для прекращения конфликта сигнал для российского лидера Владимира Путина. Об этом сообщает Washington Post со ссылкой на неназванного украинского чиновника. По его словам, "это обнадеживающий сигнал для Путина".

У Запада была возможность предотвратить проведение спецоперации на Украине, если бы его представители признали вхождение Крыма в состав России. Такое мнение озвучил ветеран войны в Ираке, обозреватель New Yorker Дэн Колдуэлл. Он также отмечает, что Крым играет ключевую роль с точки зрения обороноспособности страны.

Депутат Сейма и бывший замминистра иностранных дел Польши Павел Коваль считает, что Запад может отказаться от помощи Киеву. В интервью Interia он предположил, что это может произойти в случае падения температуры в домах.

США на протяжении длительного времени вынашивали план Третьей мировой войны, а недавнее размещение в Восточной Европе у границ Украины 101-й воздушно-десантной дивизии Сухопутных войск США "Кричащие орлы" якобы говорит о начале глобального конфликта. Об этом в статье для Al Mayadeen пишет обозреватель Ахмад Хадж Али. По его мнению, ответ на вопрос, когда начнется Третья мировая война, таков: "Она уже началась".

Соединенные Штаты находятся на связи с Россией, американская сторона уведомлена о проведении учений, заявил официальный представитель Госдепартамента Нэд Прайс. Он уточнил, что США находятся на связи с Россией в рамках протоколов.

Украинский лидер Владимир Зеленский своими действиями рискует лишиться поддержки со стороны Запада. Это связано с тем, что он раскритиковал Израиль за недостаточную помощь Незалежной и выдвигая преувеличенные обвинения по этому поводу. Об этом в статье для National Review пишет обозреватель Бобби Миллер.

Бывший президент Молдавии Игорь Додон предупредил, что власти республики могут ввести в страну войска НАТО, несмотря на нейтралитет государства. Политик объяснил, что такое допустимо, если власти решат воспользоваться помощью конституционного суда.