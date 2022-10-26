Стало известно, каких витаминов не хватает организму при выпадении волос Фото: Shutterstock

Косметолог, врач-дерматолог "СМ-Косметология" Ольга Андриянова рассказала, как в некоторых случаях по жалобам можно заподозрить дефициты витаминов и микроэлементов организме.

По ее словам, прежде всего на их нехватку могут указывать состояние волос и кожи. Об этом сообщает Газета.Ru.

- Когда у пациента отмечается повышенная сухость и шелушение кожи, часто это связано с недостатком витаминов группы B или витамина E. При повышенном выпадении волос, как правило, не хватает железа, ферритина, понижен гемоглобин и отмечается недостаток цинка, - объяснила врач.

Также Андриянова добавила, что лучше не заниматься самостоятельным назначением витаминов. Лучший вариант - пройти чек-ап у специалиста, выявить дефициты, а потом уже их компенсировать.

Накануне RT писал про пользу отваров для волос. По словам врача-трихолога Татьяны Егоровой, отвары трав использовать достаточно полезно. Так, например, шалфей поможет справиться с чрезмерной жирностью кожи головы. Отвар ромашки допускается к использованию у блондинок - он поможет им придать волосам золотистый оттенок.

Также "Известия" сообщали, что трихолог "СМ-Косметология" Екатерина Пащенко рассказала о последствиях для волос при регулярной сушке феном. Эксперт предупредила, что потоки горячего воздуха воздействуют на наружную оболочку волос, в результате чего происходит разрушение поверхностных клеток.