В МИД России заявили, что выступление США в ООН подтвердило опасения Москвы на счет сценария с "грязной бомбой" Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Заместитель главы российской делегации Константин Воронцов на заседании Первого комитета Генеральной ассамблеи Организации Объединенных Наций (ООН) заявил, что выступление представителя США подтвердило опасения Москвы о сценарии с «грязной бомбой».

Ранее представитель США на Конференции по разоружению Брюс Тернер заявил, что сообщения России о «грязной бомбе» являются дезинформацией, а также назвал этом потенциальным предлогом для применения Москвой тактического ядерного оружия.

Как заявил Воронцов, после применения Украиной «грязной бомбы» Россию собираются обвинить в использовании тактического ядерного оружия. По словам российского дипломата, после этого может получить развитие антироссийская кампания для изоляции Москвы на международной арене.

«Делегация США лишь подтвердила наше предостережение относительно того, что будет разыгран сценарий, когда после провокации киевского режима, о чем у нас имеется самая достоверная информация», - заявил, отметив, что «именно Россия будет обвинена в применении оружия массового поражения со всеми вытекающими последствиями».