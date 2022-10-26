Раскрыты секреты борьбы с утренними отеками Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Косметолог, врач-дерматолог "СМ-Косметология" Ольга Андриянова раскрыла россиянам простые секреты, как можно избежать появления отеков на лице.

Эксперт отмечает, что есть несколько простых рекомендаций.

- Появление отеков на лице после сна может быть связано с неверно подобранной подушкой. Рекомендуется выбирать такую, у которой есть специальные выемки, - объяснила доктор в беседе с изданием Газета.Ru.

Также Андриянова посоветовала обратить внимание на наволочку.

- Наволочка из шелка - отличное средство для профилактики отеков и морщин, - сказала косметолог.

Важным фактором предотвращения появления отеков является правильное снятие косметики. Смывать вечером макияж стоит гипоаллергенными средствами, чтобы не вызвать дополнительной отечности, отмечает эксперт.

Накануне замгендиректора по медицинской деятельности, главный врач ООО "ИНВИТРО-Ставрополье" Елена Попова рассказывала "Известиям", что переизбыток соли приводит к задержанию жидкости в организме. В результате это может стать причиной появления скрытых отеков.