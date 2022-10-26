Сенатор Цеков назвал бредом заявление Зеленского о возможности помочь Евросоюзу с энергоресурсами Фото: REUTERS

Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков оценил заявление президента Украины Владимира Зеленского, заявившего накануне о возможности помочь странам Европейского союза заместить российские энергоресурсы.

- Более бредового заявления вообще сложно представить. Украина сама нуждается в газе. Она своим газом может обеспечить только гражданское население страны, - заявил политик в беседе с RT.

Сенатор также добавил, что украинская промышленность уже использовала реверсный газ.

- Тот же самый российский газ, но из Европы, и платили за это гораздо больше. Это заявление сделано при полном непонимании возможностей Украины, - считает представитель Совфеда.

Недавно телеканал "360" сообщал, что президент Украины Владимир Зеленский посулил Европе увеличение экспорта электроэнергии. Правда, сразу уточнил, что этому мешает российское присутствие на Запорожской АЭС. Помимо этого, он отметил, что у страны имеется и потенциал для развития возобновляемой энергетики и зеленого водорода.

Как писал сайт KP.RU, 18 октября, украинский лидер заявил о разрушении 30% электростанций Украины с 10 октября 2022 года. Он также отметил, что это привело к массовым отключениям электроэнергии в стране. Зеленский также призвал жителей к экономии электричества.