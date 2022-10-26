"Известия": В Госдуме предложили выдавать жилье переселенцам из новых регионов России Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Члены комитета Государственной думы по строительству и ЖКХ направили вице-премьеру РФ Марату Хуснуллину предложение обеспечить жильем беженцев из Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), а также Херсонской и Запорожской областей. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на копию письма.

Предложение зампредседателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светланы Разворотневой, а также члена комитета Александра Якубовского говорит о предоставлении переселенцам из новых регионов России жилья на условиях социального найма. Как ожидается, квартиры можно будет купить на первичном рынке у девелоперов, а также на вторичном рынке.

На данный момент жилье могут получить только переселенцы из Херсонской области, для чего им выдают жилищные сертификаты, которые можно применить на первичном и вторичном рынках, а также для индивидуального жилищного строительства. Такие сертификаты рассчитываются по стоимости 83,4 тысячи рублей за квадратный метр.

Якубовский заявил, что квартиры по социальному найму предоставляется бесплатно, а в будущем его можно будет приватизировать. Разворотнева отметила, что такой вариант удобен для переселенцев, которые не приняли окончательное решение о переезде, а просто намерены переждать какое-то время. По ее словам, в России необходим фонд для временного проживания, который нельзя будет приватизировать.