Автодилеры допустили, что японские автомобили закончатся в России до конца 2022 года Фото: Алексей БУЛАТОВ

Японский автопроизводитель Nissan принял решение полностью уйти из России, а Toyota закрыла завод, импорт машин также прекращен. Как рассказали "Российской газете" эксперты, в России до конца этого года могут закончиться японские автомобили.

По словам руководителя дилерского направления автомобильного маркетплейса Fresh Auto Дениса Решетникова, Toyota намерена скорректировать свой штат в России и будет поддерживать свои дилерские центры в вопросе обслуживания существующих клиентов Тоуоta и Lexus. Что касается Nissan, то компания передает эту ответственность АвтоВАЗу.

Также руководитель отдела по работе с импортерами компании "Газпромбанк Автолизинг" Александр Корнев объяснил, что спрос среди автомобилистов в нашей стране на японские машины до сих пор остается на высоком уровне.

- Спрос позволяют обеспечивать оставшиеся на складах запасы и автомобили с пробегом. Однако, по оценкам самих дилеров, эти запасы могут закончиться уже до конца года, - говорится в публикации издания.

Ранее ОТР сообщал, что компания Toyota закрывает завод в Санкт-Петербурге. Объявленная причина – отсутствие комплектующих из-за санкций. Предприятие работало 15 лет. Теперь оно будет законсервировано и, возможно, сменит владельца. Закроют и московский офис концерна.