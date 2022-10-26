Турчак предложил пересчитывать плату за коммунальные услуги для мобилизованных Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак направил письмо министру строительства и ЖКХ Иреку Файзуллину с предложением пересчитать порядок оплаты за коммунальные услуги для мобилизованных граждан необходимо пересмотреть. Об этом сообщает в среду РБК.

«В отношении мобилизованных граждан целесообразно предусмотреть возможность подачи заявления единовременно и осуществлять перерасчет размера платы за весь период прохождения службы по мобилизации без ограничения сроков», - сказано в письме, где указывается на «отсутствие такой возможности у данной категории граждан».

На данный момент, когда гражданин подает заявление о перерасчете размера платы за коммунальные услуги из-за его временного отсутствия, через шесть месяцев, если он по-прежнему отсутствует, нужно подать заявление еще раз.

Согласно предложению Турчака, для мобилизованных достаточно будет направить заявление один раз, а действие данного заявление будет продлено до окончания срока службы гражданина. Данное предложение также предполагает, что для мобилизованного, проживающих в одиночку, сообщение о перерасчете при наличии подтверждающих документов о мобилизации, будет основанием для приостановки начисления платы за ЖКХ.