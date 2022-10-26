Экс-пленный из ДНР рассказал о восторге надзирателя от взрыва на Крымском мосту

РИА Новости: экс-пленный из ДНР сообщил о восторге надзирателя от взрыва на Крымском мосту

Сержант из Донецкой Народной Республики (ДНР) Алексей Шалыгин, вернувшийся из украинского плена, заявил, что надзиратель в месте содержания военнопленных был в восторге от взрыва на Крымском мосту, а также не сомневался в том, что его устроил Киев.

«У него аж руки тряслись, он, когда держал камеру, такой у него восторг, такой дикий, аж взахлеб рассказывает», - приводит слова бывшего пленного РИА Новости.

Шалыгин заявил, что когда старший надзиратель вошел в камеру, то стал показывать видео заключенным о взрыве на Крымском мосту. По словам экс-пленного, у надзирателя не было сомнений, что теракт был организован Киевом. Как отметил сержант, тогда надзиратель полагал, что это был не взрыв, а удар ракетой.

Напомним, 8 октября на Крымском мосту взорвался грузовик, что привело к возгоранию семи цистерн с топливом у проезжавшего мимо поезда. Позже ЦОС ФСБ заявил об установлении личности 12 соучастников подготовки этого теракта, восемь из которых были задержаны. Уточнялось, что задержаны пять российских граждан, а трое граждан Украины и Армении.