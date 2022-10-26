Боец ДНР рассказал, что ВСУ наказывали пленных за жалобы Красному Кресту

РИА: руководство украинской колонии "Запад-1" запрещало жаловаться военнопленным в Красный крест на условия содержания Фото: REUTERS

Вернувшийся из украинского плена военнослужащий ДНР Владислав Егельницкий рассказал РИА Новости об украинском руководстве колонии для военных “Запад-1”, которое запрещало пленным жаловаться на содержание во время проверок из ООН и Международного комитета Красного Креста (МККК). По его словам, если военнопленные жаловались, руководство их наказывало.

“Узнали, что кто-то пожаловался на то, что мы перерабатываем, и нас заставили 500 раз приседать. Они говорили, что пускай человек выйдет, скажет, кто сказал, что мы перерабатываем, никто не вышел, и мы приседали коллективно", — рассказал военнослужащий о попытке пленного пожаловаться на условия.

Рабочий день военнопленных, не должен превышать восьми часов, уточнил боец ДНР, однако, администрация заставляла перерабатывать. Пленных задействовали в промзоне, давали задание собирать ящики для яблок, сбивать поддоны, колоть щепку, а также собирать подарочные пакеты.

"После восьми часов отработанной работы нас заставляли заниматься работой по территории, например мы рвали траву руками, под дождем, и они говорили, что если вы не хотите рвать траву, то занимайтесь тогда дальше пакетами. В итоге они делали так, что мы сами принимаем решение заниматься работой оплачиваемой, но они строго запрещали говорить о том, что мы перерабатываем", — добавил военнослужащий ДНР.

По его словам, что в колонии "Запад-1" есть стена, которая не просматривается камерами, и возле нее “пленных наказывали” в случае неисполнения требований.

Напомним, врио главы Донецкой народной республики Денис Пушилин сообщил о том, что 17 октября 2022 года будет проведен новый масштабный обмен пленным с Украиной. Предполагается, что он пройдет по формуле 110 на 110, где каждая из сторон передаст данное количество военнопленных.