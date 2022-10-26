Глава Минобороны Украины считает, что Киев получит западные танки и истребители после решения США Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что Киев получит танки и истребители западного производства после того, как соответствующее решение примет Вашингтон.

«Я вполне оптимистично настроен относительно того, что в дальнейшем танки Abrams будут возможны, и я уверен, что истребители, такие как F-16, F-15 или Gripen из Швеции, тоже будут возможны», - заявил глава украинского военного ведомства в интервью американской газете Politico.

Резников указал на то, что страны Запада ранее отказывались поставлять некоторые виды оружия, которые на данный момент уже передают Киева, среди них ракетные комплексы, беспилотники, а также артиллерийские установки.

Как отметил украинский министр, среди прочего, ранее американские власти называли незаконными и нецелесообразными по политическим причинам поставки Киеву переносных зенитных ракетных комплексов (ЗРК) Stinger, но позже изменили свою позицию.

По его словам, Лондон, Берлин и Париж «будут ждать политического решения Соединенных Штатов» в вопросе поставок Украине танков западного производства. «После первых Abrams, уверен, у нас будут Leopard, Marder и другие виды тяжелой бронетехники, такие как танки», — заявил он.