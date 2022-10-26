Режим ограничения полетов в 11 аэропортов на юге и в центре России продлен до 3 ноября 2022 года

Росавиация продлила режим ограничения полетов в 11 аэропортов России Фото: Иван ВИСЛОВ

Росавиация снова приняла решение о продлении режима временного ограничения полетов в 11 аэропортов, расположенных на юге и в центральной части России. Соответствующая мера будет действовать до 3 ноября 2022 года. Об этом в ведомстве заявили в среду, 26 октября.

В Росавиации напомнили, что такие ограничения распространяется на 11 аэропортов: Анапа, Липецк, Геленджик, Ростов-на-Дону, Симферополь, Воронеж, Курск, Краснодар, Белгород, Брянск, а также Элиста.

В заявлении ведомства также отмечают, что все остальные российские аэропорты работают в обычном режиме, а открытыми аэропортами на юге страны по-прежнему остаются Минеральные Воды, Волгоград, Сочи, а также Ставрополь. Авиакомпаниям советуют организовать перевозку пассажиров по альтернативным маршрутам.

Напомним, Росавиация заявила о закрытии части воздушного пространства на юге и в центре России для гражданских самолетов из-за начала специальной военной операции на Украине 24 февраля 2022. Позже сообщали о продлении этого режима.