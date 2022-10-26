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Политика26 октября 2022 6:12

Воздушная тревога объявлена в 12 регионах Украины 26 октября 2022 года

Воздушная тревога звучит и в Киеве
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Воздушная тревога объявлена в 12 регионах Украины 26 октября 2022 года

Воздушная тревога объявлена в 12 регионах Украины 26 октября 2022 года

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Утром в среду, 26 октября, воздушная тревога была объявлена в ряде украинских регионов. Об этом свидетельствуют данные ресурса «Карта воздушных тревог Украины».

Среди прочего воздушную тревогу объявили в Полтавской, Днепропетровской, Харьковской, и Сумской областях, а также Николаевской и Одесской областях. Кроме того, воздушная тревога объявлена в Киеве.

«Внимание! В Киеве объявлена воздушная тревога!» - говорится в сообщении в Telegram-канале киевской администрации. Которые призывают граждан срочно пройти в укрытия.

Напомним, на прошлой неделе и на текущей неделе, украинские власти и украинские СМИ почти каждый день сообщали, что воздушная тревога звучит по всей Украине, в том числе и в Киеве. Как писал сайт KP.RU, удары по украинской инфраструктуре начали наноситься с 10 октября 2022 года. В субботу, 15 октября, глава Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба заявил о ракетном ударе по одной из общин области.