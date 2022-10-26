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Политика26 октября 2022 6:20

Политолог Светов усомнился, что президентство Трампа поможет решить конфликт на Украине

Эксперт призывает не питать иллюзии, что где-то за пределами РФ появится политик, который будет думать об интересах нашей страны
Елена АКИМОВА
Политолог Светов усомнился, что президентство Трампа поможет решить конфликт на Украине

Политолог Светов усомнился, что президентство Трампа поможет решить конфликт на Украине

Фото: Александр КОЦ

Президентский срок Джо Байдена подходит к концу в 2024 году и одним из возможных кандидатов на этот пост – экс-глава государства Дональд Трамп. Политолог и журналист Юрий Светов полагает, что он не заинтересован в разрешении ситуации на Украине, хотя политика и считают лояльным к России.

Эксперт полагает, что специальная военная операция может завершиться еще до прихода Трампа к власти, в 2023 году. Дальше ситуация в мире может измениться. Так что высока вероятность, что если Трамп и придет к власти в ноябре 2024 года, то урегулировать будет нечего.

Все заявления политика по этому поводу он называет «пустыми разговорами», не относящимися к современным реалиям.

А вот обольщаться по поводу того, что Трамп в хороших отношениях с Путиным, не стоит. Он заинтересован во взаимодействии с Москвой не больше, чем его предшественники.

-У Трампа собственные интересы, они достаточно цинично говорят, что меньше, чем за 10% годового военного бюджета США они получили возможность ослаблять Россию чужими руками. Не надо верить, что где-то появится политик, действующий в интересах России. Это можно сделать только внутри нашей страны, - заключил эксперт в беседе с Пятым каналом.

Тем временем, Соединенные Штаты, крупнейший в мире поставщик оружия Украине, которая использует его в боевых действиях против российских подразделений, могут значительно сократить объем военной помощи Киеву, пишет газета "Известия".

Киевский режим планирует осуществить провокацию с применением «грязной бомбы» или маломощного ядерного заряда. По имеющимся сведениям, работы по созданию такого устройства находятся на завершающей стадии, пишет RT.