Политолог Светов усомнился, что президентство Трампа поможет решить конфликт на Украине Фото: Александр КОЦ

Президентский срок Джо Байдена подходит к концу в 2024 году и одним из возможных кандидатов на этот пост – экс-глава государства Дональд Трамп. Политолог и журналист Юрий Светов полагает, что он не заинтересован в разрешении ситуации на Украине, хотя политика и считают лояльным к России.

Эксперт полагает, что специальная военная операция может завершиться еще до прихода Трампа к власти, в 2023 году. Дальше ситуация в мире может измениться. Так что высока вероятность, что если Трамп и придет к власти в ноябре 2024 года, то урегулировать будет нечего.

Все заявления политика по этому поводу он называет «пустыми разговорами», не относящимися к современным реалиям.

А вот обольщаться по поводу того, что Трамп в хороших отношениях с Путиным, не стоит. Он заинтересован во взаимодействии с Москвой не больше, чем его предшественники.

-У Трампа собственные интересы, они достаточно цинично говорят, что меньше, чем за 10% годового военного бюджета США они получили возможность ослаблять Россию чужими руками. Не надо верить, что где-то появится политик, действующий в интересах России. Это можно сделать только внутри нашей страны, - заключил эксперт в беседе с Пятым каналом.

Тем временем, Соединенные Штаты, крупнейший в мире поставщик оружия Украине, которая использует его в боевых действиях против российских подразделений, могут значительно сократить объем военной помощи Киеву, пишет газета "Известия".

Киевский режим планирует осуществить провокацию с применением «грязной бомбы» или маломощного ядерного заряда. По имеющимся сведениям, работы по созданию такого устройства находятся на завершающей стадии, пишет RT.