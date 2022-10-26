Рогов заявил о масштабной перегруппировке сил ВСУ на Запорожском направлении Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Председатель движения «Мы вместе с Россией», член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) приступили к масштабно перегруппировке на Запорожском направлении. Об этом он рассказал

«Идет перегруппировка большого количества соединений. Как я и предполагал, перебросив свои войска с харьковского направления в Днепропетровск, отправили значительную часть не только на херсонское направление, но непосредственно и на запорожское направление», - заявил он в эфире «Соловьев Live», уточнив, что речь идет о районах Орехово и Гуляйполе

Рогов также заявил, что украинские войска перебросили свои силы с «перспективой удара» по Васильевке и Пологам. По словам члена главного совета администрации Запорожской области, данные направления стали наиболее горячими. Как он отметил, на данный момент идет оппозиционное противостояние, а также артиллерийские дуэли.