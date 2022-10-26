Петр Бирюков: завершены основные работы по благоустройству Волоколамского шоссе Москвы

Основной задачей было превратить эту ключевую столичную магистраль в "шоссе комфортной пересадки"

Специалисты Комплекса городского хозяйства завершили основные работы по благоустройству Волоколамского шоссе, сообщил заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы Петр Бирюков.

«Основной задачей было превратить эту ключевую столичную магистраль в "шоссе комфортной пересадки" с удобными остановками и пешеходными переходами, понятной навигацией, - отметил Петр Бирюков. - Работы затронули и прилегающие территории: парки «Берег реки Сходня» и «Долина реки Химки», площадь перед зданием МГХПА имени С.Г. Строганова».

Заместитель мэра подчеркнул, что под землю убрали воздушные кабельные линии, что позволило улучшить визуальный облик пространства и обеспечить безопасную эксплуатацию коммуникаций.

«В ходе работ заменили покрытие тротуаров общей площадью более 97,4 тыс. квадратных метров, обновили асфальт на проезжей части, установили более 1 тыс. энергоэффективных фонарей и уличных торшеров, - рассказал Петр Бирюков. - Для пассажиров общественного транспорта оборудовали 36 современных остановок с зарядными слотами и беспроводной связью. Проводим озеленение, в частности, уже разбили почти 147 тыс. квадратных метров газона, поздней осенью высадим более 200 деревьев».

Глава Комплекса городского хозяйства сообщил, что благоустроили территорию перед зданием МГХПА им. С.Г. Строганова, там расширили пешеходную часть, сделали удобные дорожки в сквере, обновили освещение. В ближайшее время смонтируют постаменты, на которых разместят скульптуры и арт-экспонаты из музея вуза.

В рамках проекта обновили парк «Долина реки Химки», где обустроили новые детские и спортивные площадки, зону выгула для собак. На территории гребной базы, расположенной на левом берегу в парке «Берег реки Сходня», смонтировали водные препятствия для гребцов, что позволит использовать эту трассу для интенсивных тренировок и соревнований.