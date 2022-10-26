Politico: Макрон оскорбит Шольца отказом в совместной пресс-конференции в Париже Фото: REUTERS

Президент Франции Эммануэль Макрон унизит канцлера ФРГ Олафа Шольца при отказе в совместной пресс-конференции после переговоров в Париже, которые пройдут в среду, 26 октября. Об этом пишет Politico.

Как передает издание, днем ранее, 25 октября, Берлин анонсировал встречу французского лидера и главы немецкого правительства с журналистами, однако Елисейский дворец вскоре сообщил, что мероприятие не запланировано. «Если эти сведения подтвердятся, случившееся станет большим оскорблением для Шольца», - сказано в статье.

Издание отмечает, что охлаждение отношений между Макроном и Шольцем до такой степени, что политики спорят даже из-за планов совместного общения с журналистами.

«Отказ в проведении пресс-конференции прибывшему с визитом лидеру - это политическая тактика, которую обычно используют в качестве упрека. Так недавно поступил Шольц, когда премьер-министр Венгрии Виктор Орбан посетил Берлин», - отмечают в публикации.

На прошлой неделе Telegraph заявила, что курс канцлера ФРГ на поддержку национальной энергетики вызвал гнев у президента Франции. Как отмечалось, Париж возмутился из-за того, что Берлин не стал проводить предварительных консультаций с партнером по ЕС.