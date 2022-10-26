Более 40% россиян оставляют отзывы о своих работодателях Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

42% сотрудников оставляют отзывы о своих работодателях, причем чаще всего это делают работающие в Москве – на столицу приходится 41% утвердительных ответов на этот вопрос.

Примечательно, что чаще всего впечатлениями о начальстве делятся представители сельскохозяйственного и агропромышленного комплекса — 68%, охраны и безопасности (56%), специалисты банковской отрасли (52%).Таковы результаты опроса, проведенного платформой «Авито Работа».

В свою очередь большинство соискателей опираются именно на отзывы о компании. Для 48% это важный показатель, чтобы откликнуться или нет на вакансию. Только 7% вовсе не читает отзывы о компании.

Те, кто предпочитают изучить чужой опыт, чаще всего ищут информацию о зарплатах и штрафах.

- Выплаты интересуют 36% респондентов. Задержки зарплаты и оплата переработок не менее важны. О них хотят знать 25 и 23%, соответственно. А информацию о штрафах ищут в отзывах в 22% случаев, - говорит РИАМО управляющий директор «Авито Работы» Артем Кумпель.

Тем временем, врач-терапевт, кардиолог ЦКБ управления делами президента РФ Иван Ликов рассказал, что заболевания щитовидной железы могут провоцировать сильную усталость. Еще одной причиной могут быть различные хронические вирусные инфекции. В частности, герпесвирусные инфекции, пишет "Москва 24".

В свою очередь врач-психиатр из Москвы Антон Елисеенко предупредил, что пытаться лечить депрессию самостоятельно не только бесполезно, но еще и опасно для здоровья. На начинающуюся депрессию укажет нарушение сна, заметный упадок сил, сниженное настроение, отсутствие эмоций, апатия и плохая переносимость физических нагрузок, пишет ФАН.