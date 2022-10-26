Правительство поддержало наделение статусом ветеранов добровольцев - участников спецоперации на Украине Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Российское правительство поддержало проект закона о статусе ветерана боевых действий для добровольцев, которые принимают участие в специальной военной операции России на Украине. Об этом в среду, 26 октября, сообщает пресс-служба кабмина.

«Добровольцы, принимающие участие в специальной военной операции, получат статус ветерана боевых действий наряду с военнослужащими Вооруженных сил России. Законопроект об этом получил положительное заключение правительства», - сказано в заявлении пресс-службы.

Как отмечается, речь идет об инициативе депутата Владимира Гутенева, который предложил внести поправки в федеральный закон «О ветеранах». Законопроект предусматривает наделение статусом ветерана боевых действий тек, кто в добровольном порядке участвует в выполнении задач специальной военной операции с 24 февраля текущего года. Граждан, раненные в ходе спецоперации могут претендовать на получение статуса инвалида боевых действий.

«Предлагаемые решения позволят добровольцам и членам их семей наряду с военнослужащими Вооруженных сил России пользоваться установленными законом льготами и мерами социальной поддержки», - говорится в сообщении кабмина, где также отмечают, что данный проект закона был рассмотрен на заседании комиссии по законопроектной деятельности.