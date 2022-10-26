NYT: Миллионер Риши Сунак не спасет экономику Британии из-за отрешенности от простых людей

NYT: миллионер Риши Сунак не спасет Британию из-за отрешенности от простых людей Фото: REUTERS

Новый премьер-министр Великобритании Риши Сунак не сможет спасти британскую экономику, поскольку «оторван от жизни». Такое мнение высказали в статье газеты The New York Times.

Автор материал привел в пример инцидент на заправке, когда во время рекламной кампании Сунак заправлял чужой автомобиль Kia Rio, делая это неправильно, а также при заправке продемонстрировал в магазине, что не знает, как бесконтактно оплачивать покупки.

«Лучшей инсценировки отрешенности Сунака от обыденной жизни и быть не могло», - отмечает автор материала.

Тем не менее сторонники нового британского премьера отмечают, что Сунак вел успешную экономическую политику, занимая пост главы Казначейства во время пандемии коронавируса, поддержав переведенных на отпуск за свой счет.

Однако критики Сунака указывают на его стремление сократить финансирование социальных программ, что может привести к исключению из экономической жизни Великобритании около трех миллионов самозанятых работников. В статье говорится о том, что при Сунаке примерно 1,3 млн британцев рискуют стать нищими, а сокращение всеобщего благосостояния грозит стать максимальным за новейшую историю страны.

Напомним, Риши Сунак был избран премьер-министром Великобритании и лидером Консервативной партии в минувший понедельник, 24 октября, после того, как свою кандидатуру сняла его единственный оппонент - лидер Палаты общин Пенни Мордонт.