Терапевт предупредил о негативных последствиях для почек и печени от «капельниц здоровья» Фото: Иван ВИСЛОВ

«Капельницы здоровья» становятся популярной процедурой для оздоровления организма и улучшения самочувствия. Все больше людей полагают, что данным образом можно решить проблемы с усталостью, стрессом и замедлить процессы старения.

Врач-терапевт ИНВИТРО Иван Ромасов рассказывает, что «капельницы здоровья», «капельницы красоты и здоровья» или «IV-терапия» – это собирательное понятие. Клиники предлагают разные составы, но чаще всего в такие миксы попадают альфа-липоевая кислота, янтарная кислота; витамины С, В, Д, аминокислоты, магний, кальций, цинк, коэнзим Q10, альфа-липоевая кислота, L-карнитин, глюкоза, и другие.

Врач признает, что реального эффекта от таких коктейлей мало, скорее это внушение. Если результат и бывает, то очень слабый, а многие производители составов вовсе предпочитают не делиться результатами исследований.

Часто в показаниях к «капельницам здоровья и красоты» упоминается терапия обезвоживания, профилактика стресса, депрессии, увеличение эффективности памяти и работоспособности.

- Любая капельница делается только по назначению врача. Избыточное количество жидкости в крови может привести к отеку легких и последующей острой сердечной недостаточности. Чрезмерное увлечение такими способами приводит к проблемам с почками и печенью, — заключил терапевт в беседе с "Газетой.Ru".

Ранее врач-терапевт «ИНВИТРО-Ростов-на-Дону» Ирина Голотина рассказала, что панические атаки могут быть схожи по симптомам с сердечным приступом.

Они могут быть спровоцированы сильным стрессом, депрессией или истощением организма — это состояние тяжелой тревоги или панического страха, которое сопровождается учащенным сердцебиением и ощущением удушья. Такое же бывает при проблемах с сердцем. Но при атаке симптомы проходят примерно за 20 минут, а вот при сердечном приступе не отпускают до оказания медицинской помощи, пишет газета "Известия".

Тем временем, около 30% россиян признались, что в их организациях не приветствуют оформление больничного листа. Ещё 15% респондентов при недомогании рекомендуют переходить на удалённый режим работы, пишет Life.