Власти Херсонской области назвали безуспешными попытки ВСУ прорвать линию обороны Фото: REUTERS

Заместитель губернатора Херсонской области Кирилл Стремоусов в среду, 26 октября, заявил, что российские военные продолжают отбивать атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ), назвав буезуспешными попытки украинских войск прорвать линию обороны на херсонском направлении.

«26 октября 2022 года на херсонском направлении все без изменений ... Постоянные контратаки немногочисленными группами разваливаются и разбиваются», - написал замгубернатора Херсонской области в своем Telegram-канале.

Напомним, ранее председатель движения «Мы вместе с Россией», член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил, что президент Украины Владимир Зеленский требует от украинской армии захватить Херсон, а также Запорожскую атомную электростанцию (АЭС) до конца осени этого года, а значительных успехов ВСУ нужно добиться до промежуточных выборов в конгресс США, которые назначены на 8 ноября 2022 года.