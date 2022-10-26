Депутат в Германии призвал президента ФРГ Штайнмайера встретиться с Путиным Фото: REUTERS

Сопредседатель правой оппозиционной партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Тино Крупалла считает, что президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер должен оказать влияние на президента Украины Владимира Зеленского и сподвигнуть его к мирным переговорам. А следом за визитом в Киев, ему необходимо встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным. Своим мнением Крупалла поделился с РИА Новости.

"Федеральный президент Штайнмайер хочет увидеть разрушения в Киеве и послать знак солидарности с Украиной. Но эта цель является односторонней. Глава нашего государства должен использовать свой авторитет и опыт, чтобы разъяснить своему коллеге необходимость скорейшего заключения мира. Для этого Зеленский должен, наконец, продемонстрировать готовность к переговорам с Россией", - сказал Крупалла.

По его мнению, Штайнмайер должен после встречи с Зеленским вылететь в Москву для переговоров с Путиным. Он подчеркнул, что нет смысла говорить о восстановлении Украины до тех пор, пока конфликт не будет урегулирован.

Об этом Крупалла уже говорил, критикуя план канцлера ФРГ Олафа Шольца по восстановлению Украины. Сопредседатель "АдГ" считает, что он должен выступать за мирные переговоры, а не тратить деньги немецких налогоплательщиков на предприятия, которые могут стать объектами военных действий.