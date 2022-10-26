Нижегородская область – победитель конкурса Росмолодежи «Регион для молодых»

Руководитель молодежного центра «Высота» Светлана Ануфриева.

«Рад, что именно нижегородская идея по созданию второй очереди молодёжного центра «Высота» получит самую большую сумму финансовой поддержки. Средства пойдут не только на создание собственно инфраструктуры, но и на реализацию проектов молодежной и образовательной направленности», — прокомментировал глава Нижегородской области Глеб Никитин успех региона.

Губернатор также рассказал, что лидерство региона в состязании, которое проводится в рамках федеральной программы «Молодежь России» национального проекта «Образование», позволит получить в 2023 году из федерального бюджета на комплексное развитие молодёжной политики 256,7 млн рублей

«Мы с воодушевлением ждем реконструкции второй очереди нашего молодежного центра. Именно „Высота“ станет основной площадкой, где будут проходить мероприятия по всем направления молодёжной политики. В нашу заявку включен комплекс программ по развитию муниципальных органов молодёжной политики, общественных организаций, студенческих и творческих сообществ», — сказала во время подведения итогов заявочной кампании руководитель молодёжного центра «Высота» Нижегородской области Светлана Ануфриева.

Во время мероприятия эксперты конкурса и представители органов исполнительной власти региона, которые работают в сфере молодёжной политики, узнали о проектах, ставших победителями конкурса, и процедуре оценки заявок, а также обсудили наиболее эффективные практики.

Нижегородскую команду поздравила с победой министр образования, науки и молодежной политики областного правительства Ольга Петрова.

«Наша молодежка снова бьет рекорды! И эти успехи были бы невозможны без слаженной работы всей нашей молодёжной команды. Спасибо нашим ребятам за вклад в развитие детей и молодежи!» — заявила Ольга Петрова.

Программа Федерального агентства по делам молодежи рассчитана на 2023−2025 годы. Ежегодно на организацию работы с молодёжью в регионах России будет направляться по 5 млрд рублей.

НАША СПРАВКА:

Региональный молодежный центр «Высота» открылся в январе 2021 года. Центр создавался на основе предложений, сформулированных во время стратегических сессий, в которых приняло участие свыше полутора тысяч молодых людей из всех муниципалитетов Нижегородской области.

На постоянной основе в центре работает 4 проектных офиса: «Молодежное проектирование», «Точки роста», «Взаимодействие с НКО и партнерами» и «Лофт и молодежный ивент». С момента открытия в центре организовано уже более 1 500 молодежных мероприятий.