Mercedes-Benz намерен продать свои доли российскому инвестору «АВТОDОМ» Фото: REUTERS

Компания Mercedes-Benz заявила о намерении продать доли российских дочерних предприятий отечественному инвестору “АВТОDОМ”. Об этом сообщили в телеграм-канале Минпромторга.

“Также отмечу, что после завершения всех согласований новый владелец российских подразделений Mercedes-Benz, компания “АВТОDОМ”, сможет осуществлять техническое обслуживание автомобилей Mercedes-Benz, проданных на российском рынке”, - заявил замглавы Минпромторга Альберт Каримов.

Уточняется, что новый владелец АВТОDОМ сможет привлекать другие компании в качестве партнеров для производства автомобилей. Совместный выпуск будет организован на базе завода в индустриальном парке Есипово.

По словам Каримова, на данный момент удалось выйти на финальную стадию переговоров по сделке между компаниями. Покупка подразделений Mercedes-Benz позволит сохранить высококвалифицированные рабочие места и компетенции, а также работоспособность заводов.

Не так давно российские активы японского концерна Nissan перешли Научному автомобильному и автомоторному институту «НАМИ», подведомственному Минпромторгу. Сайт KP.RU писал, какие изменения в связи с этим произойдут на отечественном рынке автомобилей.