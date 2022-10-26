Тело пропавшей на острове Пхукет российской туристки нашли в море

После многодневной поисково-спасательной операции на острове Пхукет в Таиланде нашли тело пропавшей на прошлой неделе российской туристки. Об этом в среду, 26 октября, сообщило Генконсульство России на Пхукете.

Как заявил генеральный консул Владимир Соснов, тело 53-летней туристки Елены Радченко было обнаружено в среду, 26 октября. Уточняется, что туристка, приехавшая на отдых в королевство из Свердловской области, утонула после того, как отправилась купаться в море в минувший четверг, 20 октября.

Представители туристической компании обратились в правоохранительные органы после того, как россиянка не вернулась в гостиницу. В поисково-спасательной операции приняли участие более 100 сотрудников сухопутной и морской полиции, а также военнослужащих береговой охраны Таиланда, среди них были водолазы. Кроме того, применялась вертолетная техника.

«Полиция Пхукета сообщила в генеральное консульство сегодня утром, что тело пропавшей гражданки РФ найдено в море примерно в километре от того места, где она предположительно вошла в воду и где на пляже остались ее вещи», - приводит РИА Новости слова генконсула.