Михаил Дегтярев: «Пока есть Русская православная церковь, русский народ, никто не сможет принимать за нас решения»

Глава региона подчеркнул, что в крае уделяется большое внимание работе с религиозными организациями. Фото: правительство Хабаровского края

В ходе рабочего визита в Москву, губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев принял участие в пленарном заседании 24 Всемирного Русского Народного Собора, председателем которого является Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Благодаря тесному взаимодействию с церковью, глава региона является одним из членов бюро Президиума Собора.

Губернатор отметил, что Хабаровский край уделяет большое внимание работе с религиозными организациями в составе епархий Приамурской митрополии.

- Прежде всего, мы ведем совместную работу в направлении духовно-нравственного развития и патриотического воспитания наших жителей. Мы открываем новые храмы и духовно-просветительские центры. Только за последние два года в рамках проекта «Сельский храм» построено и освящено пять церквей. На этой неделе закладываем новый храм, - пояснил Михаил Дегтярев.

Реализация Федерального проекта по строительству духовно-просветительских центров позволила открыть один из них в Ванино. Следующий на очереди – центр в Николаевске-на-Амуре, который должен быть сдан в 2023 году. Что касается краевой столицы, то на месте, где появится свой духовно-просветительский центр, в сентябре был заложен и освящен первый камень.

Большой работой регион занимается с переселенцами из Украины, а также оказывает как духовную, так и материальную поддержку мобилизованным и их семьям.

- Наша цель – чтобы в мире правило и принимало решения большинство, как и предписывают принципы истинной демократии. Иного не будет, пока существует Русская православная церковь, русский народ, его сплоченность и вера, - подчеркнул губернатор.

Всемирный Русский Народный Собор создан в мае 1993 года с целью объединения русских людей, не опираясь на страну их проживания и политические взгляды. Из-за пандемии, пленарное заседание прошло впервые за три года. Главный тезис, который обозначил повестку мероприятия – «Православие и мир в XXI веке». Среди тем, которые обсудили в ходе Форума - место церкви и веры в жизни современного человека, вселенская миссия православия, церковный ответ на вызовы времени.

- И покуда будет наше Отечество островом свободы, будет и у остального мира некий знак надежды на возможность изменить течение истории и предотвратить глобальный апокалиптический конец. По крайней мере, отодвинуть его в ту перспективу, с которой никто из нас не связывает ни своей жизни, ни жизни ближайших наших потомков, - заявил во время своего выступления патриарх Московский и всея Руси Кирилл.