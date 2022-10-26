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Политика26 октября 2022 8:20

Рогозин рассказал о посещении участков фронта в зоне спецоперации на Украине

Экс-глава "Роскосмоса" сообщил об оснащении бойцов в зоне проведения спецоперации
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Рогозин рассказал о посещении участков фронта в зоне спецоперации на Украине

Рогозин рассказал о посещении участков фронта в зоне спецоперации на Украине

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Бывший глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин рассказал в своем Telegram-канале посещении участков фронта в зоне проведения специальной военной операции на Украине.

«С главой Союза добровольцев Донбасса Александром Бородаем и русскими воинами-добровольцами побывали на разных участках фронта. Настроение боевое, парни рвутся в наступление и постоянно получают пополнение из регионов России», - заявил экс-глава «Роскосмоса».

По словам Рогозина, бойцы в зоне проведения спецоперации оснащены намного лучше добровольцев, которые воевали в Приднестровье и Боснии, отметив, что есть беспилотники и тяжелая техника. «Дух тот же. Неукротимый и бесстрашный. Победа будет за нами», - подчеркнули он.

При этом, как заявил экс-глава «Роскосмоса», на данный момент изменился характер ведения военных действий, поскольку сейчас нужно противостоять хорошо вооруженной армии. «Потому надо понимать, кто на самом деле нам противостоит, и прекратить пагубную практику недооценки врага и шапкозакидательских выступлений», - добавил Рогозин.