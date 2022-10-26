Мексика выступила против исключения России из международных организаций Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Власти Мексики считают неправильным исключать Россию из международных организаций и выступают против этого, заявила посол североамериканской страны в Москве Норма Пенсадо.

«Мексика не присоединилась к санкциям и выступает против того, чтобы Россию изгоняли или приостанавливали членство в международных организациях», – сказал дипломат в беседе с журналистами.

Вместе с тем Мехико осуждает действия России на Украине, отметила она. Пенсадо считает, что для мирного урегулирования конфликта РФ «должна быть представлена за столом переговоров».

Как писал сайт KP.RU, в марте этого года в Минэнерго Украины заявили о намерении Киева «устранить» Россию из Международного агентства по атомной энергетике.

В середине марта Россия приняла решение о выходе из Совета Европы. Позже Европейский суд по правам человека заявил, что после выхода России из Совета Европы рассмотрение жалоб в отношении РФ приостанавливается.

Летом этого года министры спорта 33 стран потребовали исключить Россию из всех спортивных федераций.