Законопроект о членстве Финляндии в НАТО допускает размещение ядерного оружия в стране Фото: REUTERS

Источники в сфере внешней политики и безопасности сообщили Iltalehti, что правительственный законопроект о членстве в НАТО позволяет альянсу размещать ядерное оружие на территории Финляндии. Документ о присоединении Финляндии к Организации Североатлантического договора практически готов, он будет представлен на рассмотрение в течение двух недель, пишет издание.

“Законопроект также не устанавливает никаких ограничений на создание баз НАТО на территории финского государства, а также не ограничивает присутствие сил стран-участниц оборонного альянса”, - говорится в публикации.

В Iltalehti подчеркивают важность размещения ядерного оружия на территории Финляндии в качестве залога безопасности.

Согласно источникам, министр иностранных дел Пекка Хаависто (зеленые) и министр обороны Антти Кайкконен (в центре) на переговорах о членстве с НАТО в июле обязались, что Финляндия не будет делать ограничений или национальных оговорок в отношении своего членства в НАТО в своем соглашении о вступлении.

- Финляндия готова вступить в НАТО без ограничений со всеми правами и обязанностями, - подчеркнули министры в ходе обсуждения членства.

По словам издания, истребители F-35A, которые приобрела Финляндия, при необходимости могут быть оснащены тактическим ядерным оружием. Источники подчеркивают, что разработать новый план обороны Финляндии в НАТО было бы сложно, если бы, например, ядерное оружие не могло быть доставлено в воздушное пространство Финляндии.

Напомним, еще 21 октября, генсек НАТО Йенса Столтенберг заявлял, что процесс принятия в альянс Швеции и Финляндии идет рекордно быстрыми темпами, однако две страны упрямо мешают скандинавам влиться в альянс. Возразившими странами были Турция и Венгрия, однако, в ходе переговоров в Анкаре, они несколько изменили свое решение.