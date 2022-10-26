МВД России собирается перестать наносить штрих-код на водительские права с 1 марта 2023 года Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Министерство внутренних дел РФ собирается убрать штрих-код из водительского удостоверения из-за его ненадобности. Данный проект ведомство опубликовало на федеральном портале нормативно-правовых актов.

«При оформлении водительского удостоверения исключается необходимость формирования штрих-кода на оборотной его стороне в связи с тем, что ‎в настоящее время данный штрих-код не используется для считывания информации», - сказано в пояснительной записке кабмина РФ, опубликованной в среду, 26 октября.

Как уточняется в документе, данный приказ может вступить в силу с 1 марта следующего года.

Напомним, штрих-код располагается слева на оборотной стороне водительских прав. По информации из открытых источников, шрих-код необходим для того, чтобы помогать сотрудникам правоохранительным органам бороться с фальшивыми документами, с его помощью можно определить, настоящие или поддельное водительское удостоверение.