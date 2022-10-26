Стремоусов заявил, что Россия не намерена сдавать Херсонскую область Фото: кадр из видео

Россия отводить свои войска их Херсонской области и сдавать ее, заявил заместитель временно исполняющего главы региона Кирилл Стремоусов.

«Мы еще раз напоминаем, что Россия своих не бросает, что Россия сегодня – это Херсонская область, и мы действуем как одно единое государство», – сказал чиновник в видеообращении в своем Telegram-канале.

Как заявил Стремоусов, все попытки Вооруженных сил Украины прорвать оборону в Херсонской области безуспешны. По его словам, украинские войска «все реже хотят идти в бой, так как результат всегда известен – это верная смерть».

Напомним, накануне замглавы администрации Херсонской области сообщил, что ВСУ предпринимают попытки продавить линию обороны в регионе, однако ситуация на фронте стабильная.

По словам Стремоусова, линия фронта не движется, поскольку украинские военные «не хотят умирать». Быстрые победы ВСУ закончились, фронт постоянно укрепляется, отметил заместитель врио главы Херсонской области.