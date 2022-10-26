Задержанный коммерческий директор Ксении Собчак обвиняется в вымогательстве у чиновников через Telegram-каналы Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Задержанный Кирилл Суханов, коммерческий директор Ксении Собчак обвиняет в вымогательстве у чиновников при помощи Telegram-каналов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.

«Это продолжение той большой истории», - приводит издание слова собеседника.

В начале октября этого года МВД РФ сообщило о задержании владельцев сети Telegram-каналов, администраторы которых публиковали фейки о бизнесменах, а также «высокопоставленных лицах», требуя деньги за удаление этой информации. По данным агентства, речь идет о Telegram-каналах «Закулисный шептун», «Как-то вот так», а также «Политбюро 3.0» и «Волга brief».

«Среди заявителей по делу и один из топ-менеджеров "Ростеха"», - отметил также уточнил собеседник агентства.

Напомним, Суханова задержали днем ранее, 25 октября, в Москве. Позже Собчак подтвердила информацию о задержании своего коммерческого директора, отметив, что он задержан «за вымогательство», а также оценив это как «бренд и нонсенс».

Как писал сайт KP.RU, сегодня, 26 октября, стало известно о проведении обысков доме Собчак в Московской области в рамках уголовного дела в отношении ее коммерческого директора.