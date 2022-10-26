В России выявлено 7 518 случаев заражения коронавирусом 26 октября 2022 года Фото: REUTERS

В оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса сообщили, что на 26 октября 2022 года зафиксировано 7 518 случаев заражения COVID-19, увеличилось до 21 394 360 в общем. При этом за минувшие сутки умерло 80 человек, до 389 790 случаев.

В этот промежуток по России насчитывается 1451 случай госпитализации, что на 7,9% меньше, чем предыдущим днем. Увеличение числа госпитализированных граждан фиксируется в 38 регионах страны, в 43 - снижение, в оставшихся четырех, ситуация остается неизменной.

При этом число выздоровлений к 26 октября достигло 11 517 человек, что на 10,8% меньше по сравнению с показателями 25 октября 2022 года. Общее число выздоровлений достигло 20 751 864 случаев.

Не так давно сайт KP.RU писал о теории искусственного происхождения вируса. О том, что коронавирус SARS-CoV-2 – виновник самой быстро развивающейся пандемии новейшего времени, которая буквально парализовала нормальную жизнь человечества на годы, на самом деле не природный, а искусственный вновь набирает своих сторонников, причем в научном мире.