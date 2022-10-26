В России выявлены два новых варианта коронавируса Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В России выявлены два новых варианта коронавирусной инфекции, среди них подвид омикрон-штамма «Цербер», рассказал журналистам руководитель Роспотребнадзора Анна Попова.

«На прошедшей неделе мы выявили два новых для РФ геноварианта – это BQ.1 и BQ.1.1 («Цербер»)», – сказала глава ведомства.

По словам Поповой, Роспотребнадзор прогнозирует дальнейшее распространение новых вариантов COVID-19. Кроме того, она предупредила о некотором росте заболеваемости коронавирусом. Попова отметила, что он не будет угрожающим, поэтому новые ограничения вводить не планируется.

Как писал сайт KP.RU, «Цербер» – это сублиния «Омикрона». Эта линия содержит дополнительные мутации в шиповидном белке. По всему миру (почти в 30 странах) нашли уже несколько сотен геномов «Цербера», обнаружен он на всех континентах. Хотя этот подвид «Омикрона» крайне заразен, пока эксперты не прогнозируют волну, связанную именно с ним.