Отсрочку от мобилизации в России получили отцы двоих детей, ожидающие третьего Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Министерство обороны РФ приняло решение об освобождение от частичной мобилизации отцов двоих детей, ожидающего третьего ребенка. Отмечается, что срок беременности их супруг должен составлять более 22 недель. Об этом в среду, 26 октября, сообщила глава комитета Госдумы РФ по делам семьи, женщин и детей Нина Останина.

«Только что созвонилась с заместителем министра обороны Николаем Панковым. Наши изменения в директиву Генштаба касательно освобождения от частичной мобилизации отца двоих детей, жена которого на 22-й неделе беременности, - приняты», - заявила депутат в своем Telegram-канале в среду.

Останина также заявила, что в директиву Генштаба внесена поправка, которая говорит об освобождении от частичной мобилизации отцов детей-инвалидов при этом «вне зависимости от количества детей в семье». Как она отметила, все директивы будут действовать до окончания специальной военной операции на Украине.