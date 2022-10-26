Временные ограничения на грузоперевозки паромами введены на Керченском проливе Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Министерство транспорта сообщило об ограничениях, которые будут введены на перевозку грузов для паромов в Керченском проливе, указав на значительные временные «ожидания для погрузки на паромы», появившиеся в последнее время. Ведомство представило специальный список приоритетных грузов для того, чтобы избежать очередей.

«В связи со значительным временем ожидания для погрузки на паромы, следующих по маршруту порт Кавказ – порт Керчь … определены списки приоритетных грузов», - сказано в заявление министерства, где уточняется, что данное решение принято совместно Минтрансом РФ, а также администрацией Республики Крым, Краснодарского края и структурами транспортной безопасности.

Ведомство уточнило, что в списки приоритетных грузов входят скоропортящиеся товары, фармацевтическая продукция, а также социально значимые продовольственные и непродовольственные грузы. Кроме того, министерство напомнило о возможности отправить товары при помощи железнодорожного транспорта.