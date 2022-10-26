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Общество26 октября 2022 9:32

Временные ограничения на грузоперевозки паромами введены на Керченском проливе

Минтранс РФ представило специальный список приоритетных грузов
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Временные ограничения на грузоперевозки паромами введены на Керченском проливе

Временные ограничения на грузоперевозки паромами введены на Керченском проливе

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Министерство транспорта сообщило об ограничениях, которые будут введены на перевозку грузов для паромов в Керченском проливе, указав на значительные временные «ожидания для погрузки на паромы», появившиеся в последнее время. Ведомство представило специальный список приоритетных грузов для того, чтобы избежать очередей.

«В связи со значительным временем ожидания для погрузки на паромы, следующих по маршруту порт Кавказ – порт Керчь … определены списки приоритетных грузов», - сказано в заявление министерства, где уточняется, что данное решение принято совместно Минтрансом РФ, а также администрацией Республики Крым, Краснодарского края и структурами транспортной безопасности.

Ведомство уточнило, что в списки приоритетных грузов входят скоропортящиеся товары, фармацевтическая продукция, а также социально значимые продовольственные и непродовольственные грузы. Кроме того, министерство напомнило о возможности отправить товары при помощи железнодорожного транспорта.