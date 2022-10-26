ВСУ начали создавать укрепрайоны в промзонах Запорожья и завозить туда наемников

ВСУ начали создавать укрепрайоны в промзонах Запорожья Фото: REUTERS

Вооруженные силы Украины начали создавать в промзонах Запорожья укрепленные районы, как это происходило на территории металлургического комбината «Азовсталь» в Мариуполе. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности Запорожской области Евгений Балицкий.

«Запорожье превращают во что-то подобное Мариуполю. Там в настоящий момент достаточно большое количество наемников – измеряются тысячами. То, что делают в промзонах укрепрайоны, это тоже подтверждается. Особенно в зоне завода «Автозаз» – там большое сосредоточение: и техника, и ребята смуглые», – сказал он в эфире телеканала «Россия 24».

Как заявил Балицкий, жители Запорожской области, знающие о готовящихся терактах и не сообщившие о них, будут выдворены на территорию Украины.

Напомним, накануне у здания телекомпании в Мелитополе взорвался автомобиль. Взрыв прогремел рядом с офисом тележурналистов.