Отсрочку от мобилизации получили все отцы детей-инвалидов в России Фото: Александр Подгорчук

Министерство обороны России приняло предложение комитета Госдумы по делам семьи, женщин и детей освободить от частичной мобилизации всех отцов детей-инвалидов. Об этом сообщила глава комитета Нина Останина.

«В директиву Генштаба об освобождении от частичной мобилизации внесена еще одна поправка – от частичной мобилизации освобождены отцы детей-инвалидов вне зависимости от количества детей в семье!» – написала она в своем Telegram-канале.

Как рассказал депутат, в Минобороны в свою очередь попросили парламентариев не настаивать на принятии поправок в закон «О мобилизации» до окончания спецоперации. В ведомстве объяснили, что директива об освобождении от частичной мобилизации действует до конца СВО.

Напомним, Министерство обороны РФ приняло решение об освобождении от частичной мобилизации отца двоих детей, ожидающего третьего ребенка. Его супруга находится на 22-й недлеле беременности.